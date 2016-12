Tendrán contribuyentes un 2017 complicado

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- El 2017 que está por iniciar será un año complicado en general, el doctor en derecho fiscal, Adolfo Solís estima que habrá poca posibilidad de crecimiento donde los más afectados serán los ciudadanos, quienes no verán un crecimiento en su economía.

“Y me parece que la federación, estado y municipio deben de comprometerse a cuidar el dinero público, deben de comprometerse a saber distribuir el dinero público, deben de buscar tratar de encontrar nuevos ejes de gasto, a veces nos ponemos metas que son o inalcanzables en materia de infraestructura, en materia presupuestal, en materia de gasto o a veces nos ponemos metas que son cortas”, dijo el experto.

Criticó que los gobiernos no están planeando proyectos transexenales o que se puedan ejecutar de manera permanente. En estos tiempos la ciudadanía desconoce cuál será el futuro de la ciudad, el estado o el mismo país, incluyendo las obras que se van a realizar.

“Eso ya no puede tener duda la población, eso ya no puede estar sujeto a discusión y hoy todavía existe temor de que haya algún retraso o alguna demora o alguna no inversión en esos rubros, entonces me parece que ahí está el mayor compromiso para el 2017”, agregó.

Para el 2017 en materia fiscal existe una presión 9.7% para que tenga un estimado de 2.4 billones de pesos por concepto de impuestos en general se van a recaudar 2.7 billones de pesos, esto quiere decir que 300 mil millones de pesos más van a salir de la bolsa de todos los mexicanos, en particular 65 mil millones de pesos provienen de la gasolina y el diesel.

“En las regiones que van a ser las fronterizas cuando se libere el combustible se van a dar cuenta que los precios van a estar por encima de los 15 pesos, cuando vemos esa carga nos damos cuenta que la segunda fase de presión no sólo es impositiva, si no es de fiscalización, esa fase de fiscalización se va a ejercer a través de la presión a los que están siendo fiscalizados por revisión electrónica”, mencionó.

Quienes van a sentir esa presión serán aquellos contribuyentes que deducen operaciones simuladas y los que facturan operaciones simuladas, incluyendo a los sindicatos que han estado ofertando operaciones ficticias.