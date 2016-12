Revalidación de tarjetas de circulación 2017 sin aumento

- Aunado a esto se aplica un descuento del 12% en Enero, 8.5% en Febrero y 5% en marzo.

- Se ofrece además un 50% de descuento a personas de la tercera edad, pensionados y jubilados.

- Canje de láminas para vehículos con placas emitidas en 2013 y anteriores será hasta abril de 2017.



MEXICALI.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), informa que con el fin de contribuir a la economía familiar, la revalidación de tarjetas de circulación 2017, no tendrá aumento, es decir, se mantiene el mismo costo de 2016; mientras que el canje de láminas que se realizará en cumplimiento a la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado, así como a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, se efectuará hasta abril de 2017, únicamente para vehículos con placas emitidas en 2013 y anteriores, lo anterior como una forma de apoyar a los ciudadanos y dar facilidades en el cumplimiento de sus obligaciones.



El secretario de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid Rodríguez, destacó que la Administración estatal que encabeza el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, invita a la ciudadanía a revalidar su tarjeta de circulación 2017 a partir del próximo lunes 2 de enero, trámite que no presenta modificación en su costo con respecto al presente año; mientras que en lo que corresponde al canje de placas, se realizará en abril próximo, como una forma de contribuir a la economía de las familias de la entidad durante los primeros meses del año.



Dio a conocer que aunado a lo anterior se aplica en el caso de la revalidación, se otorgará un descuento del 12% en Enero, 8.5% en Febrero y 5% en marzo, mientras que por otra parte se ofrece un 50% de descuento a personas de la tercera edad, pensionados y jubilados; siempre y cuando lo acrediten conforme a lo establecido en ley.



Con relación al canje de placas establecido para el ejercicio fiscal 2017, Valladolid Rodríguez explicó que éste no contempla a los vehículos que hayan obtenido sus placas en 2014, 2015 y 2016; mismos que se encontrarán obligados realizar el cambio durante el año posterior al que cumplan tres años, o bien, cuando se realice el trámite de cambio de propietario o reposición de láminas. Es decir, sólo los propietarios de vehículos cuyas placas fueron emitidas en 2013 y anteriores están obligadas a tramitar su canje de láminas a partir de abril 2017.



Cabe destacar que el canje de placas 2017 está contemplado en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de junio de 2016 en donde se establecen nuevas disposiciones en el diseño de las láminas y que señala mediante acuerdo, que la vigencia de placas será por tres años. “De acuerdo a la reforma realizada en septiembre de 2016, a la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado, establece que las placas de circulación regirán su vigencia de acuerdo a lo establecido en las Normas Oficiales”, agregó Valladolid Rodríguez.



De igual manera, precisó que todos aquellos usuarios tanto del servicio particular como público que no tengan la obligación de realizar el canje de placas, aun así pueden efectuar dicho trámite, siendo el costo de las placas para automóviles y camiones particulares de 913 pesos más el impuesto a la educación quedando un total de mil 233 pesos, ofreciendo un 50% de descuento para las personas de la tercera edad, pensionados y jubilados.



Asimismo, aquellas personas que revaliden su tarjeta de circulación entre enero a marzo del 2017 y deseen pagar el canje de placas lo podrán hacer, sin embargo las laminas las podrán recoger a partir de abril o bien solicitar el servicio a domicilio.



“A partir del 2 de enero de 2017, los automovilistas podrán consultar en el portal de Gobierno www.bajacalifornia.gob.mx o en el teléfono gratuito 01 800 027-3999 si están obligados o no al canje de placas, así como detalles y preguntas frecuentes respecto al cambio de láminas 2017”, finalizó el titular de la dependencia estatal.