FOTONOTA: Bloquean pipas de Pemex en Rosarito

Por: Alberto Elenes

PLAYAS DE ROSARITO.- Residentes del quinto municipio bloquearon la noche de este lunes alrededor de tres pipas de la empresa de Petróleos Mexicanos en el bulevar de Benito Juárez y la carretera que va a Pemex.

El acto en el que participaron familias desde mujeres, jóvenes hasta niños con pancartas se debió a su descontento por el alza de los precios de la gasolina el pasado domingo, primer día del 2017.

Los manifestantes mencionaron que se organizaron por medio de las redes sociales ya que se encuentran cansados de que los gobiernos incrementen los impuestos.

El principal objetivo de los ciudadanos era cerrar Pemex, sin embargo, optaron por tomar también la caseta federal para que los ciudadanos que hacen uso de ella no paguen la cuota.

Uno de los organizadores del movimiento, Rodolfo Gallardo, anunció que este martes por la tarde cerrarían y saquearían palacio municipal.

“Ya estamos cansados del precio de la gasolina, estamos hartos nos hemos tomado esto porque ya no hay otra, no nos escucha nadie y ya estamos muy cansados. El precio de la gasolina es el único motivo que estamos aquí. Que nos escuchen ya el pueblo está sangrado, los altos precios y no baja nada nos suben todo y los sueldos siguen por los suelos”, señaló.

Cabe resaltar que en varios municipios se llevaron a cabo estas manifestaciones como rechazó a la decisión del gobierno federal.