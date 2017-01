Comisionado pide votar por una opción diferente en 2018

- PRI y PAN afectan la economía del pueblo con tantos incrementos: Vázquez



Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- Los mexicanos deben meditar su voto en 2018 para no elegir a aquellos que han estado en el poder aprobando medidas que afectan la economía del pueblo, consideró el comisionado Nacional del Partido del Trabajo (PT) del Estado de Baja California, Julio César Vázquez Castillo.



"Eso es un llamado a la conciencia de todo mundo que lo que tenemos que hacer no es nada más tomar calles y manifestarnos, aparte de eso, tenemos una única oportunidad cada seis años hay que votar por una opción diferente a los que han estado gobernando estas últimas décadas en este país", expresó.



El comisionado Nacional del PT en la entidad, lamentó que cada seis años los mexicanos no vean mejoras, sino daño a sus bolsillos.



"Ha puesto a gobernantes sexenio tras sexenio de un partido que ha venido afectando al país una y otra vez, ya estuvo el PRI por más de 70 años, estuvo el PAN 12 años y no ha habido ningún cambio", sostuvo.



Mencionó que los incrementos a los precios de las gasolinas se suman a otras alzas que ya lastiman la economía de la población "desafortunadamente se lo debemos a nuestros diputados y senadores que tenemos en el Congreso de la Unión y en el Senado y obvio al presidente de la República quien orquesta este tipo de aumentos".