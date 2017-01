Trump amenaza a Toyota para que no construya planta en BC

BAJA CALIFORNIA.- Donald Trump quien asumirá este mes de enero como presidente de los Estados Unidos, advirtió que Toyota Motor Company no podrá construir otra planta en Baja California.

Así lo publicٕó en el propio Trump en su cuenta de Twitter como ha venido ocurriendo con otras medidas que ha anunciado antes de asumir el cargo.

Agregó que la empresa deberá edificar esa planta en Estados Uinidos o en cambio pagar un impuesto fronterizo.

A continuación el mensaje que Trump compartió en su cuenta:

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.