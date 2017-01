Tras varios enfrentamientos es liberada planta de Pemex en Rosarito

Por: Alberto Elenes



PLAYAS DE ROSARITO.- Una jornada de varios enfrentamientos entre manifestantes por el incremento del precio de la gasolina con Policías de los tres niveles de gobierno se registró en el municipio de Playas de Rosarito en un intento por mantener el bloqueo a las instalaciones de Petróleos Mexicanos.



Varios elementos de la Policía Federal resultaron heridos luego de ser envestidos directamente con un vehículo, logrando darse a la fuga el responsable con el apoyo de las personas, mientras que los agentes tuvieron que ser trasladados a un hospital para su atención médica, donde se reportan fuera de peligro.

“Como vieron fue un operativo del Grupo de Coordinación, hay lesionados de parte del estado y también de Policía Federal. - ¿Cuántos lesionados? – Tenemos siete lesionados” refirió el Comisario de la Policía Federal, Pedro Hernández Hernández.



Equipos antimotines de diferentes cuerpos policiacos tuvieron varios enfrentamientos a lo largo del día con la finalidad de terminar con el bloqueo, lo que motivo la detención al menos de 100 personas entre hombres, mujeres e incluso menores de edad.





Durante los enfrentamientos algunas personas resultaron heridas.



También periodistas fueron agredidos y algunos detenidos durante la cobertura por elementos de la Policía Federal, Gendarmería y Policía Estatal Preventiva.



Las autoridades informaron que durante toda la semana intentaron establecer el diálogo, pero resultó difícil porque cada día eran diferentes los líderes, por lo que no hubo manera de continuar y tuvieron que hacer uso de la fuerza.



“Desde el día lunes estuvimos haciendo varios intentos de platicar con ellos y de buscar alguna alternativa que precisamente no derivara en una situación, como lo que vivimos hoy de violencia, pero pues no era posible porque todos los días cambiaban los interlocutores y avanzamos un poco con algunos y luego llegaban otros y se rompía el diálogo, esa fue la situación realmente y ya no pudimos avanzar hasta que tuvimos el apoyo de las corporaciones policiacas encabezadas por la policía federal” comentó el Subsecretario General de Gobierno de Baja California Zona Costa, Enrique Méndez Juárez.



Un promedio de 500 policías participaron en este operativo, que por la noche fue reforzado con el arribo de 200 efectivos federales provenientes de la Ciudad de México.



“En este momento se necesitaba establecer el abastecimiento de los bajacalifornianos y es por ello que estamos operando, reitero, la operación continúa”, expresó el Comisario de la Policía Federal.



Finalmente poco antes de la media noche las autoridades lograron que salieras las primeras pipas de la planta de Pemex fuertemente escoltadas cada una a abastecer de combustible, luego de que la gran mayoría de las estaciones estaban cerradas por el desabasto.