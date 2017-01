Por su lejanía, gasolina cuesta más cara en Tijuana, explica diputada

TIJUANA.- Porque el municipio de Tijuana es el más alejado de las refinerías, la gasolina cuesta más cara que en otras zonas, explicó la diputada federal del PRI por Baja California, Nancy Sánchez Arredondo.



"Es muy distinto, por eso hay siete regiones siete zonas Nuevo Laredo, Chihuahua, Coahuila, todos los estados que están en la frontera son distintos, incluso el estímulo fiscal varia porque este caso de Laredo las refinerías están cerca, están cruzando, sí, y así va variando, por eso Tijuana tiene un precio más alto, pero es el mismo precio que tiene Tijuana tiene California", expresó.



Durante entrevista en UTV Noticias AM, la priista mencionó que Tijuana no cuenta con estímulo fiscal, pero próximamente habría noticias al respecto.



"Tijuana no tiene ningún estímulo fiscal, pero tengo entendido que va a entra a partir del siguiente acuerdo que publique el SAT en el periódico oficial que no debe tardar en salir", afirmó.



Cabe mencionar que en Nuevo Laredo se acordó que el litro de la gasolina cueste alrededor de 13.26 pesos por litro.



A continuación la entrevista íntegra realizada en UTV Noticias AM: