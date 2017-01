Amenazan transportistas de Rosarito con paro si no aumentan tarifa

- Presidenta municipal de Rosarito en contra del aumento, definirá Comisión de Transporte de Cabildo.

Por: Alberto Elenes

PLAYAS DE ROSARITO.- La Comisión de Transporte Público del Cabildo de Playas de Rosarito sesionó con la finalidad de determinar si aprobaban el incremento al transporte del denominado quinto municipio, mientras que en los pasillos de palacio municipal se mantenían líderes transportistas.

“Pues ahorita están ellos en diálogo ahí y estamos esperando que respuesta nos dan. A penas estamos en las primeras pláticas y ellos están ahorita sesionando para ver qué respuesta nos tienen”, dijo el presidente del transporte Amarillo Estrella Dorada.

Los transportistas buscan un aumento hasta del 35% sobre la tarifa actual, consideran que la situación se agravó con el aumento de la gasolina, por lo que amenazan con realizar un paro de labores.

“Al final vamos a tener que subirlas, porque ya el sábado se vio, el sábado ya no había transporte, ya no había nada, todos estaban cobrando lo que querían y pues yo creo que no se trata de eso. Lo que nosotros tenemos contemplado es paralizar el transporte”, mencionó el secretario de Ecotaxi verde, Jaime Ibarra.

Por su parte, la presidenta municipal Mirna Rincón dijo estar en contra del aumento que solicitan, pero al final será Cabildo quien tome la decisión.

“Yo no puedo descartarlo porque no es algo que nos corresponde, pero por mi parte sí, por mi parte yo sí puedo decirles que yo no estoy de acuerdo con aumentos de ningún aumento”, aseguró la alcaldesa de Playas de Rosarito.

Tras la reunión no llegaron a ningún acuerdo hasta el momento sobre el aumento, las reuniones continuarán el resto de la semana con la posibilidad de tenerles una respuesta a los transportistas el viernes.