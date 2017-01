SE emite aviso a empresas por nuevo esquema en IMMEX

BAJA CALIFORNIA.- El nuevo esquema regula la operación del Programa IMMEX para la autorización de ampliaciones para importar mercancías sensibles, cuya solicitud deberán presentar las empresas 10 días hábiles antes del 26 de enero del año en curso.



El delegado Federal de la Secretaría de Economía en Baja California, C.P. Rufo Ibarra Batista, anunció que el trámite de solicitud de ampliación para importar mercancías sensibles deberá realizarse por empresas no certificadas en IVA/IEPS A, AA y AAA.



A partir de las modificaciones en las reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior; las autorizaciones de ampliación serán por fracción arancelaria y volumen de las mercancías.



Además, la forma del cálculo para la autorización del volumen se determinará de acuerdo con los apartados que contengan las fracciones arancelarias que se pretendan importar de los apartados de azúcar, acero, textil y confección, aluminio, desperdicio mineral, tabaco y neumáticos usados.



Para el caso de importar mercancías sensibles, se valorará la capacidad productiva instalada que tenga la empresa o tomando en cuenta sus operaciones realizadas; el volumen autorizado tendrá una vigencia de 4 meses.



Asimismo para la autorización de ampliaciones subsecuentes, las empresas deberán haber retornado el 70% de las mercancías consignadas en su autorización anterior.



Ibarra Batista detalló que dentro de los requisitos que se modifican y deberán presentarse está el reporte del contador público registrado ante el SAT, el cual debe ser ratificado a más tardar dos días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud en VUCEM.



Y lo cual deberá de dar cumplimiento con lo dispuesto en las Reglas 3.3.3 y 3.3.6 según sea el caso, lo anterior con el propósito de estar en posibilidades de programar vista conjunta con personal del SAT.



El Delegado Federal de la Secretaría de Economía en Baja California agregó que conforme a lo anterior, para que la empresa esté en posibilidad de importar mercancías sensibles se deberá llevar a cabo la presentación de la solicitud de ampliación sensible en la fecha ya mencionada, de otro modo si no se cuenta con la autorización respectiva no se podrá efectuar la importación.



Para consultar los aspectos relevantes sobre los ajustes en la operación del Programa IMMEX visitar http://www.snice.gob.mx/mod-immex.htm