Index Tijuana advierte que subsidio a gasolina sería diferente en BC

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- El presidente de Index en la ciudad, Luis Manuel Hernández consideró que Baja California, en caso de homologar el precio de las gasolinas con las del otro lado de la frontera, debe tener un subsidio diferente, pues a diferentes de los demás estados del país, en esta zona las afectaciones del mercado internacional son de forma inmediata.

Indicó que hay condiciones para que se dé ese ajuste como ocurrió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero con base a la situación que existe.

Por lo pronto, señaló que es importante pactar fechas compromisos, pues no puede quedar excluida Baja California de mecanismos que afecten menos los sectores.

Este es una preocupación que atiende a fondo, comentó, el líder nacional Federico Serrano, quien ya lleva propuestas para que se hagan los ajustes necesarios.

En ese sentido, resaltó que hay una afectación para el sector industrial fuerte por el aumento en los gastos de traslado.

Por el momento, no ha sido contabilizado el daño pero afirmó que en unos meses tendrán el reflejo, y la inflación que ha generado.

Sostuvo que no pueden ajustar los costos con las necesidades de otros estados, por ello, será prudente el diálogo que tengan con las autoridades federales.

"No podemos aislar en ese aspecto sector industrial del resto de comercios, si incrementas algo se genera escala de precios, lo vamos a ver en semanas o meses generas inflación, desafortunadamente aquí las bases de incremento no están claras y por eso pedimos aclaraciones, cómo estas partiendo eso porque si no sólo hay inflación", consideró.

Por ello, indicó que es relevante que las partes involucradas, tanto gobierno, el gremio de gasolineros, así como comercio se sienten y dialoguen para forjar una propuesta adecuada al estado.