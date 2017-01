Promueven amparo en BC contra precio actual de la gasolina

- Buscan que funcione como antes del 1 de enero de 2017.

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- Los organismos gasolineros de Baja California realizarán un amparo colectivo contra el precio de la gasolina, para que este sea fijado al precio establecido del 31 de diciembre de 2016.

Los grupos Organización Nacional de Expendedores de petróleo de Baja California (Onexpo Baja), y Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (APEGT), así como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llevarán a cabo también una acción colectiva para que la ciudadanía respalde.

El caso lo llevará ante los jueces federales el doctor en materia fiscal, Adolfo Solís Farías, quien señaló no existe fórmula que determine el precio actual, únicamente se dice que está relacionado a precios internacionales y los porcentajes de impuestos.

Indicó que la autoridad no da a conocer cuánto costará este año, cómo se fija, quién lo fija, cuál es el piso, de lo contario lo deciden discrecionalmente.

"Esta medida no ataca la composición del litro de gasolina, no se ataca el producto, el impuesto, no se ataca los accesorios que son otros conceptos que establece el Impuesto Especial en Productos y Servicios (IEPS), sólo se ataca el precio”, explicó.

¿Qué garantiza que no pase como el amparo al IVA? El experto respondió que será puede ser un proceso largo y tardado como lo fue el amparo del IVA, pero resaltó que la ciudadanía debe demostrar que está inconforme con esta clase de arbitrariedades por parte del gobierno.

A diferencia del amparo contra el IVA, durante los próximos días fijarán un asesor gratuito en un juzgado y presionarán con el respaldo de la población, los gasolineros, empresarios y todos los sectores que se sientan afectados.

"Nos tiene que aplicar el último precio vigente que es tres pesos abajo por el actual, queremos la vieja mecánica de antes del 31 de diciembre", declaró Solís Farías.

Por su parte el presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (APEGT), José Luis Noriega, expuso que esto incluye a todos los gasolineros del estado, de forma contundente y con los mejores asesores.

"El sector gasolinero es intermediario entre Pemex y la ciudadanía, como tal somos ajenos a determinación de precios y expresamos que estamos en contra de estos publicados desde el 1 de enero", concluyó.

En total son más de 550 gasolineros en todo el estado que se unen a la medida, y esto se suma a las acciones que empuja la ciudadanía.