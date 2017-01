Arregui asegura que PRI pedirá eliminación de pago para gasolinas

Noticias Relacionadas Más de 6 mdp gastarán bajacalifornianos en combustible para diputados

TIJUANA.- "De antemano te digo que los diputados del PRI habremos de plantear su eliminación", afirmó el diputado Alejandro Arregui Ibarra, respecto a los más de seis millones de pesos que gastarán los ciudadanos de Baja California para pagarle la gasolina a los integrantes del Congreso del Estado.



Durante entrevista en UTV Noticias AM, el diputado priista dijo que además evitarán que dicho recurso sea utilizado en gasto corriente.



"Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, la postura del PRI va a ser que esta situación del presupuesto de gasolina se elimine, pero no solamente que se elimine que se le dé un destino y que no entre a la bolsa general del ejecutivo para que sea utilizado para gasto corriente como ha venido sucediendo en los últimos tres años", sostuvo.



El legislador manifestó que todavía pueden lograrse otras eliminaciones pues el 96.3% de los recursos lo ejerce el poder Ejecutivo "ahí está la mayor oportunidad de reducir y poder tener una bolsa más grande".



Cabe mencionar que los diputados locales de Baja California tiene asignada la cantidad de $ 6´206,280.00 (Seis millones, doscientos seis mil doscientos ochenta pesos MN) de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 bajo el concepto de “Combustibles, Lubricantes y aditivos”.



Dicha cantidad dividida entre los 25 legisladores equivaldría a unos $248,251.20 (Doscientos cuarenta y ocho mil 251 pesos con 20 centavos) por cada diputado al año, es decir casi 21 mil pesos al mes.



A continuación la entrevista íntegra realizada al diputado priista, Alejandro Arregui Ibarra en UTV Noticias AM: