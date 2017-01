PAN BC apoya medidas de austeridad anucadas por el GobEdo

MEXICALI.- La dirigencia de Partido Acción Nacional en Baja California ve como positivas las medidas de austeridad anuncias hoy por el gobernador del Estado, Francisco Arturo Vega de la Madrid, mismas que considera tangibles y cuantificables, reiterando que las mismas servirán para apoyar fuertemente la economía de quienes aquí vivimos.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente del organismo político, Omar Murillo Salgado luego del anuncio hecho por el gobernador del Estado, Francisco Vega de la Madrid en el que se comunicaron una nueva serie de medidas de austeridad para apoyar la economía de los Bajacalifornianos.

Asimismo, dijo que los gobiernos emanados de Acción Nacional desde las medidas de sus posibilidades están haciendo lo conducente en cuanto a solventar el grave daño realizado a la ciudadanía gracias a las políticas erróneas de gobierno central, mismas que se han manifestado a través de diferentes medios y que piden con todas sus fuerzas que se deje de castigar de una vez por todas al ya de por si lastimado núcleo social en todo México.

Cabe señalar que la mañana de este viernes, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, anunció una nueva serie de medidas de austeridad como son la reducción en 11% los salarios del gobernador y funcionarios de primer nivel, ahora un 10% adicional, además del compromiso de no subir ningún sueldo de gobierno, con lo que se obtendría un ahorro de 495 millones de pesos.

De igual manera, el Gobierno del Estado este año realizará un programa para ahorrar otros 100 millones de pesos en energía eléctrica, no habrá adquisiciones de vehículos en toda la administración a excepción de los necesarios para seguridad pública, protección civil, y desarrollo social y aseguró que el agua no se privatiza, al reconocer el trabajo realizado por los legisladores locales en la materia.

“Para el Partido Acción Nacional es de suma importancia que se sepa que el origen de toda esta situación son las medidas impuestas por el Gobierno Federal, con las cuales el PRI y Enrique Pena Nieto tienen estrangulada la economía, no solo en la frontera, sino en todo el País, por lo que alzamos enérgicamente la voz y nos pronunciamos en contra de estas y de todas las medidas recaudatorias y punitivas en contra de nuestra economía y, por ende, de nuestras familias”, enfatizó Murillo Salgado.

Cabe destacar que, entre las medidas anunciadas por el Gobernador del Estado, Francisco Arturo Vega de la Madrid destacan la eliminación del cobro de canje de placas y quienes ya lo hayan realizado podrán recibir sus placas o pedir su dinero además de otorgar un 50% de descuento en derechos de licencias, placas y tarjetas de circulación a personas físicas mayores de 60, jubilados y pensionados y la condonación del 100% de pago de placas a quienes acrediten imposibilidad de pago, 100% de recargos a quienes regularicen sus documentos vehiculares.

Por otra parte, la firma de un decreto en materia de agua, que implica un descuento de 20% a usuarios domésticos cuyo consumo no exceda los 10 metros cúbicos, medida que ayuda a los más vulnerables y promueve el ahorro. Además, condonaran 50% de saldos a deudores, aunque si pasan un estudio socioeconómico hasta el 100% y el no pago de agua a Organismos de la Sociedad Civil y organizaciones sin fines de lucro que no usen más de 25 metros cúbicos en 4 municipios. En Mexicali será de 30 metros cúbicos.

Tampoco pagaran mujeres en situación de pobreza, con discapacidad o jubilados que cumplan ciertos requisitos y no excedan un consumo requerido. Igual habrá descuentos a personas que hagan pagos anticipados del servicio de agua potable.

Finalmente, el dirigente estatal dijo que se seguirá ejerciendo presión para que el Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto de reversa en cuanto a las reformas económicas y energéticas que tienen sumido al país en una severa crisis, además de exigir una inmediata reducción a los gastos superfluos que se siguen dando al interior del aparato burocrático federal, sin olvidar que se debe reducir en un 50%, o en su defecto, eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y reducir el IVA en la zona fronteriza del 16% al 11%, pues tan solo con estas dos medidas se está estrangulando la economía de millones de Mexicanos que buscan diariamente mejorar su calidad de vida.