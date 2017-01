Diputados deben informar a ciudanía sobre toma de decisiones: Coparmex

TIJUANA.- Ante la inconformidad que mostraron los ciudadanos con las marchas contra la la privatización del agua en Baja California y la anulación de ésta ley por parte del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, la Confederación Patronal de la República Mexicana manifestó que es responsabilidad de los gobiernos y legisladores informar sobre la toma de decisiones que afecten a sus representados.

En entrevista para Utv Noticias, el presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto Fimbres, dijo que se encuentran contentos por la decisión del mandatario estatal, sin embargo, el siguiente paso es esperar a que el Congreso local lo ratifique.

“Que veamos todos los funcionarios de gobierno la importancia que tiene la ciudadanización de las decisiones que tome el Ejecutivo y el Congreso del Estado porque, aunque, sabemos que una iniciativa sale del Ejecutivo, pues el Congreso también, el Legislativo, tienen no solamente la facultad sino tienen la responsabilidad de comunicar a los ciudadanos que representan y defender los intereses de ellos”, expresó.

Luego del anuncio de Vega de Lamadrid diputados locales externaron su postura por presentar un recurso que revocara esta ley en la entidad, Fimbres señaló que en su momento lo hubieran votado en contra y no hasta que los ciudadanos se quejaran, manifestaran su rechazo.

“Felicito a todos los que se sumen a ese proyecto, no queramos como políticos sacarle provecho a una corrección de algo que no ciudadanizamos, vieran dicho cuando se presentó la ley que no estaban de acuerdo, esos merecían más aplausos”, afirmó.

Por último, indicó que la Coparmex está dispuesta a participar en análisis de propuestas en el tema del vital líquido.

“Es una de nuestras obligaciones como centro empresarial de participar en la resolución de las inquietudes que tiene el estado y la ciudad. Entonces, definitivamente, si hay una invitación y si no la hay, pues tocaremos la puerta para que se nos invite a participar”, explicó.