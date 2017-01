Se requiere mayor firmeza contra Trump: Cuauhtémoc Cárdenas

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano afirma que las políticas implementadas por el gobierno de México ante las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump han sido débiles, cundo se requiere firmeza y no dejarlo en la ‘buena’ relación entre dos representantes de ambos gobiernos.

El gobierno mexicano no ha dado ninguna respuesta donde pudiéramos encontrar el más mínimo asomo de dignidad en defensa de los intereses del país y de los mexicanos, ha hecho tímidos anuncios, por ejemplo, que se abrió una línea telefónica para que migrantes mexicanos puedan comunicarse con la SER, lo cual sin duda alguna no va a dar ningún resultado efectivo, por otra parte, hemos vistó cambios en el propio gabinete presidencial pensando que por una relación coyuntural entre dos personas, el hoy secretario de Relaciones Exteriores y el yerno del presidente electo de Estados Unidos que aparentemente será uno de los principales asesores políticos, esto nos puede llevar a mejores relaciones con nuestro país, esto sin duda no tendrá ningún efecto práctico, nada que pueda resolver nuestros problemas y lo que está haciendo falta es una actitud firme de dignidad, defensa de nuestra soberanía de los intereses del país, de los intereses de los mexicanos que tendría que verse primero con una fuerte reclamación por las vías oficiales”, refirió.

Lo anterior fue expuesto al acudir al foro multinacional Contra la Amenaza Global en el que participaron líderes de diversas organizaciones civiles, donde el dirigente de la Asociación México Hoy destacó la importancia de que el movimiento que se ha generado en el país logre derribar las políticas que están afectando el modo de vida de las mayorías .

“No es que yo las apoye o no, simplemente me parece que son claras manifestaciones que las políticas del estado tienen que cambiar de lo contario seguirán las tensiones sociales y seguiremos retrocediendo en lo social y económico, por una parte echar atrás el alza de los combustibles y poner en marcha lo más pronto posible donde se genere el empleo formal, impulse la industrialización, donde no sigamos sometidos a los dictados que nos están llegando de fuera y frente a las amenazas que ha empezado a cumplir el propio presidente todavía electo de los Estados Unidos”, aseguró Cárdenas.

Asimismo, el experredista reconoció el despertar de Baja California el pasado domingo ante las políticas que han agraviado a esta entidad, pues se suman al rechazo social que se ha levantado en todo el país, por lo que consideró que la federación debe revocar las decisiones que ha tomado como el gasolinazo.

“Son muy importantes, entiendo las que se han llevado a cabo en Tijuana, en Mexicali de rechazo a esta situación y también en torno cuestiones locales donde la gente está defendiendo sus niveles de vida y que no se afecten más sus ingresos”, expresó.