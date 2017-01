Sancionan a choferes de Rosarito por abuso en cobro de tarifa

Por: Santiago Flores

PLAYAS DE ROSARITO.- Ante las múltiples quejas ciudadanas, la Dirección de Vialidad y Transporte realiza operativos de verificación para sancionar a choferes que están cobrando aumentos no autorizados a la tarifa del servicio público de pasajeros.

A la fecha han sido sancionados 10 choferes de diferentes rutas de taxi, con el apercibimiento de que si existe reincidencia se podría iniciar un procedimiento de cancelación de concesiones, advirtió el director de Vialidad y Transporte Municipal de Rosarito, Enrique Díaz Pérez.

“Por favor, háganle saber a la comunicad, que no hay ningún aumento de tarifa autorizado, y pedirle también a los usuarios, que procuren llevar justo la tarifa estipulada, para que eviten que choferes no les regresen el cambio debido, y en caso de que les quieran cobrar arbitrariamente y se queden con dinero que no corresponde, por favor acudan a presentar la denuncia correspondiente ante Sindicatura Ciudadana, al 072, o directamente a vialidad y transporte, al teléfono 61-2-47, con el número económico de la unidad y de ser posible las placas”, pidió Díaz Pérez.

Aclaró que hay en efecto una solicitud de transportistas para que el Cabildo aumente las tarifas, pero el Ayuntamiento hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, ni ha autorizado ningún incremento, pero eso no les da derecho a choferes para realizar cobros arbitrarios.

“La solicitud está en proceso de análisis, y hasta en tanto el Cabildo no tome una decisión al respecto, todo incremento de tarifas no autorizado, será sancionado”, añadió el funcionario.