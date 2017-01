Firma CEDHBC convenio de colaboración en contra de la trata

TIJUANA.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC) firmó un convenio de colaboración con la Comisión Unidos Contra Trata A.C.

La Ombudsperson de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez, informó que el objetivo es la realización de acciones de educación, prevención, capacitación y defensa en materia de derechos humanos y trata de personas.



La Presidenta de la CEDHBC destacó que con este convenio se incorporará la capacitación “El cuerpo no es mercancía” dentro del programa de educación de la Defensoría, reforzando la prevención de la trata de personas en Baja California.



Subrayó que es de suma importancia visibilizar la trata de personas, la cual es un delito, un problema de injusticia social y constituye violaciones a los derechos humanos. Hacer visible la trata es necesario para poder identificar a las víctimas, así como para trabajar en su prevención y erradicación.



En ese sentido, Olvera Rodríguez puntualizó que la CEDHBC tiene competencia no para investigar delitos, sino presuntas violaciones a los derechos humanos cuando existen acciones u omisiones de parte de servidores públicos relacionadas con la trata de personas, o bien cuando éstos actúen en contubernio con los tratantes.



Señaló que las personas que viven en situación de vulnerabilidad como las personas en contexto de migración; las personas adultas mayores; las niñas, niños y adolescentes; las personas con discapacidad, entre otras, son más propensas a ser víctimas de trata y víctimas de violaciones a sus derechos humanos.



La Ombudsperson explicó que las mujeres y las niñas son blancos principales de la trata de personas, y que es necesario y urgente que los Estados coordinen y articulen esfuerzos nacionales y estatales para la creación de medidas y mecanismos normativos e institucionales eficaces para prevenir, sancionar y proteger a las víctimas.



Ante este panorama, es fundamental sumar a la comunidad estudiantil y académica, convirtiéndolos, a través de la educación, en agentes de cambio social, asumiendo que como ciudadanos tenemos derechos pero también obligaciones, y una de esas obligaciones es cuidar a nuestra sociedad actuando con acciones positivas para consolidar un estado de derecho donde prevalezca el respeto hacia todas y todos.



También es necesario hacer un llamado a la sociedad en general a no revictimizar a las víctimas de trata imponiéndoles algún tipo de culpabilidad y desvirtuando la verdadera y completa responsabilidad que tienen los victimarios.



Por su parte, Rita María Mellado Prince Contreras, Presidenta de Unidos Contra Trata, señaló que la trata representa una forma contemporánea de esclavitud, un crimen que no es neutral en términos de género, ya que afecta de forma mayoritaria y generalizada a las mujeres y niñas.



“La mayoría de las personas tratadas para explotación sexual y laboral son mujeres y niñas y la mayoría de los consumidores son hombres. La feminización de la pobreza y la globalización de la pobreza femenina, son el caldo de cultivo ideal para el desarrollo y expansión de la trata” apuntó.



La Trata de Personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y el sexo; según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas de este tipo de exploración.



Comisión Unidos Contra Trata es una organización de personas que trabajan por la erradicación de la mejor conocida como esclavitud del siglo XXI, buscando ser un puente entre las organizaciones de la sociedad civil encargadas del apoyo a víctimas, las autoridades y legisladores bajo la premisa de que ningún ser humano debe ser esclavo de otro ser humano.



Melba Adriana Olvera Rodríguez destacó que la CEDHBC ha venido trabajando en la prevención y erradicación de la trata de personas a través de la educación en derechos humanos, capacitando a servidores públicos y a la población en general, y coadyuvando con las autoridades realizando acompañamiento a las víctimas.



Asimismo, en abril de 2016, la CEDHBC fue el Organismo anfitrión de los trabajos de la Red sobre Migración y Trata de Personas de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), cuyo resultado fue la elaboración de estrategias internacionales para la defensa de los derechos humanos de las personas en contexto de migración y las víctimas de trata.