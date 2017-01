Sólo tercera parte de los predios están debidamente registrados

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El Registro Público de la Propiedad del Estado sólo puede garantizar que la tercera parte de los inmuebles registrados en su base de datos, pues están a nombre del legítimo propietario, afirmó el director de este organismo Arturo Araiza.

Explicó que tal incertidumbre se debe a que los propietarios no hacen las notificaciones correspondientes cuando concluyen sus juicios o transacciones, por tanto los documentos que emite el Registro Público de la Propiedad no certifican que una inmueble es realmente propiedad del que ahí figura.

"Tenemos registrados en el estado un millón 250mil propiedades, de eso nosotros registramos a través de lo que nos hace llegare el catastro, los juzgados, el Infonavit y todas las instituciones, nosotros registramos lo que nos mandan, no inventamos terrenos, no creamos otras propiedades, a veces no coincide porque todavía no existe una vinculación total con los catastros municipales, ahorita tenemos vinculables en todo el estado alrededor de 400 mil que coincide la información del contrasto con la que está en el registro Público y porque no coincide la mayoría, porque a veces las personas hacen prescripciones y hay problemas en las tierras y esos juicios se registran directamente en el Registro Público y la gente no va al catastro o viceversa", señaló Araiza.

En este sentido el funcionario estatal indicó que actualmente estar trabajando con los Catastros municipales para que avancen en sus procesos de coincidencia y vinculación, pues en estos tres años que lleva la actual administración estatal ya se avanzó en la digitalización del 100% de los 46 millones de documentos que se tenían para vincularlos de la misma forma a los organismos municipales.

“Lo que estamos trabajando con los municipios, en la anterior administración municipal se hicieron fortalecimiento a los catastros por medio del estado y gobierno federal para darles capacitación sobre digitalización de documentos, ahorita se esta trabajando esa parte para vincularnos", sostuvo.

Ante esto, reconoció que la responsabilidad del Registro Público de la Propiedad es dar “publicidad de lo que está inscrito” y por tanto no se puede informar si existe un juicio o si quien está vendiendo la propiedad es o no propietario del inmueble, por ellos invito a la sociedad registrar sus trámites, ya que muchos traspasan sus bienes de Infonavit y nunca cierran el ciclo.

“Muchos créditos Infonavit terminen de pagar sus créditos y cuando les dan la carta de finiquito no lo inscriben en el Registro Público y siguen apareciendo a nombre de la institución, yo los invito a que cierren los círculos en sus transacciones para darle certeza a sus familiares”, concluyó.