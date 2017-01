PRI BC apoya quitar presupuesto a partidos y eliminar pluris

- Y eliminar a los diputados plurinominales y destinar recurso a salud, programas sociales, seguridad y educación.

Por: José Luis Camarillo

TIJUANA.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California apoya quitar el presupuesto a partidos políticos, y eliminar a los diputados plurinominales.

"Hoy el PRI está proponiendo que en este 2017 se elimine de una vez por todas el financiamiento público a los partidos políticos, y aprovechamos para convocar a todos los partidos políticos a que renunciemos de una vez a estos 121 millones de pesos al año que tenemos para financiar a los partidos políticos", señaló el presidente del Comité Directivo del PRI en el Estado, Chris López Alvarado.

Dijo que dicha petición es porque no han encontrado su razón, pues no se puede negar que no han obtenido los resultados esperados de ninguno de los niveles de gobierno ni de los partido políticos, "si no viéramos lo que está pasando en las calles de Baja California".

Indicó el financiamiento público no es para "sacar raja política", ni solventar los problemas económicos de las familias, "para que no vaya hacer una medida populista demagógica", pues refirió lo que sí solventa es un sentimiento de indignación que tienen los ciudadanía ante los privilegios que tiene los que forman parte de los partidos políticos.

Asimismo señaló que dicho dinero podría dirigirse para el sector salud, educación, seguridad pública que permita seguir atacando la extrema pobreza que existe en Baja California.

Con respecto a la eliminación de los diputados plurinominales sostuvo, "en la siguiente legislatura después de una reforma electoral podamos tener un congreso de 17 diputados y tendríamos un ahorro de 140 millones de pesos anualmente en el presupuesto del Congreso, y lo más importante que serían puros diputados electos directamente por el voto ciudadano".

Por último subrayó, el objetivo es no tener a diputados que sirvan a los intereses de los partidos políticos.