Gasolineros deben importar su gasolina para bajar precios: Ruffo

TIJUANA.- Los gasolineros del Estado deben importar los combustibles de Estados Unidos para bajar los precios en la región, comentó el senador del PAN por Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

"Vengo de platicar con la asociación de gasolineros y les digo porque no todos los que manejan un gran volumen de gasolina piensan en ustedes de forma directa en importar la gasolina, y de esa manera nos quitamos a Pemex de por medio y la manipulación de hacienda", detalló.

Durante entrevista en RCN dijo habría que ver la competitividad de los impuestos mexicanos, pues en California estos no llegan al 30% y en México alcanza los 43.

Indicó con dicha propuesta los gasolineros están sorprendidos porque están acostumbrados a tener el negocio desde que les llega la pipa de Pemex y sólo la distribuyen en la bomba, sin embargo, dijo, puede concertarse con un inversionista o un fideicomiso, traer directamente el combustible y no depender de Pemex.

"Sí, la mitad de la producción es en Texas la bajamos en barcos de Pemex o contratados a Tuxpan Veracruz, y de ahí la cruzan a Tehuantepec y Salina de Cruz y de ahí a Rosarito, es una vueltota y les digo a los gasolineros de Tijuana porque no cargamos un tren en Texas lo dejamos en Mexicali y volteamos el gasoducto en vez que estén mandando gasolina de Rosarito para allá que venga de Mexicali para acá alomejor sale más barato es algo que se tiene que estudiar", explicó.

Por último señaló, la Reforma Energética viene desde hace más de 10 años, pues el PRI la controló y no la dejó transcurrir mientras el gobierno federal siguió empobreciendo a Pemex, es decir, quitando los recursos y ya no se invirtió en más refinerías, "quizá porque el costo de operación en México por el Sindicato de Pemex no es competitivo, y se pusieron a refinar en Texas por eso es que la mitad viene de una refinería de Pemex asociado con Shell".