Ejecutivos municipal y estatal deben responder en seguridad: Coparmex

Noticias Relacionadas Grupo Unidos por Tijuana pide detener ola de violencia

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- El 2017 ha iniciado como uno de los peores años en seguridad en Baja California, la cifra de ejecuciones principalmente ha posicionado a Tijuana como una de las más violentas de todo el país, tema que urge ser atendido tanto por el gobernador como por el presidente municipal tijuanense.

“Yo creo que no hay un plan integral de seguridad en primera instancia, no vemos la coordinación, ahora son del mismo color, son el mismo partido, en teoría pues se debería de estar coordinando de una mejor manera, hemos visto también como el Nuevo Sistema de Justicia Penal no está funcionando, trae un rezago importante en la manera en cómo se está manejando”, dijo el coordinador de la Comisión de Desarrollo Democrático de la Coparmex Nacional, Juan Manuel Hernández Niebla.

Pero no sólo los crímenes van en aumento, también los demás delitos en Tijuana. El XXII Ayuntamiento va iniciando su tercer mes de gobierno, es fecha que no ha sido instalada la Comisión de Seguridad Pública Municipal, que si bien su papel es regulatoria, sí es de importancia.

“Y bueno pues el alcalde y su secretario de Seguridad Pública en el mejor de los casos están empezando muy lentos, porque pues los muertos siguen aflorando, los robos a comercios siguen arriba, los robos a vehículos siguen arriba, prácticamente, toda la incidencia delictiva siguen arriba”, manifestó.

De seguir así esta tendencia que se recrudeció desde el mes de diciembre del 2016, se corre el riesgo que Tijuana vuelva a repetir los peores años que tuvo en materia de seguridad, considera el presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex Nacional.

“Vemos también como el alto impacto nos dice que la delincuencia está actuando impunemente sin ninguna autoridad que la detenga, el próximo paso va a ser que se nos incremente las extorsiones, los secuestros, los asaltos, toda la situación que vivimos desafortunadamente en aquellos años. - ¿Quién manda? – Pues debe de mandar el alcalde, debe de mandar el gobernador. – Pero ¿No están mandando o sí? – Bueno, habrá que investigar quien manda”, explicó.

Las detenciones ciudadanas, aquellas que los delincuentes son capturados por la misma gente representan un enorme riesgo, algo que no aconseja el empresario tijuanense, quien cree que la mejor arma de la población es reforzando las manifestaciones ahora por la seguridad.

“Yo creo que es un gran riesgo, realmente nos debe de preocupar mucho que sucedan esas cosas porque lo que está pasando es que la policía no está llegando, que precisamente ese es el problema del delito de alto impacto, el delincuente sale a delinquir impunemente porque sabe que la autoridad no va a llegar. Creo que las protestas deben de seguir, de subir de tono, afortunado o desafortunadamente creo que ya tenemos la manera de conjuntarnos, de juntarnos para salir a protestar y creo que el tema de los temas que va a seguir va a ser el asunto de la seguridad”, manifestó.

Hernández Niebla comentó que la preocupación va en incremento al ver que no se está avanzando en el tema y donde tampoco la autoridad reconozca que es uno de los puntos claves para tener una mejor ciudad.