Ilegal e ilegítimo la alza al transporte en Rosarito: regidor

Por: Santiago Flores



PLAYAS DE ROSARITO.- Como ilegal e ilegítimo, consideró el regidor de Movimiento Ciudadano, Mario Hernández, el aumento al transporte público de Playas de Rosarito.



En la opinión del regidor, el aumento a la tarifa autorizada por el cabildo este jueves no es válido, primero porque no se cumplió con lo establecido en el artículo 216 del Reglamento de Transporte Público.



Dijo que el artículo establece que todo incremento a las tarifas debe ser autorizado por el Consejo Municipal de Transporte, el cual no está integrado.



Detalló que el consejo de acuerdo al artículo, debe tener como integrantes del mismo a empresarios, de organismos de profesionistas y ciudadanos, quienes al momento de presentar la solicitud de aumento deberían emitir una opinión y someter estos a estudios socioeconómicos para validar el aumento, situación que no se cumplió.



Consideró además, que es ilegítimo porque los salarios son insuficientes para costear el transporte público y puso de ejemplo a un padre de familia con cuatro hijos en edad, quien en promedio gastaría alrededor de 70 pesos para mandarlos a la escuela.