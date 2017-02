No respaldarán acciones no consultadas a la comunidad: Cardona

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El candidato a la dirigencia estatal del PAN, Cuauhtémoc Cardona Benavides afirmó que acompañará a los gobiernos emanados de su partido aunque no por ello respaldarán todos sus actos, sobre todo, cuando no han sido consultados con la sociedad o están marcados por la corrupción.

“Que tengamos la capacidad no solo de criticar al PRI y sus malas decisiones, sino al PAN y sus gobierno, no podemos perder la esencia de ser un partido en el poder, pero construido desde la oposición. Vamos a ser como exigimos a un corrupto, lo vamos a tener que denunciar un gobierno de Acción Nacional que no toma buenas decisiones”, expresó.

El aspirante consideró que en esta primera elección interna en la que podrán votar todos los panistas el 19 de febrero, existen condiciones para que los cerca de 6 mil panistas registrados acudan a elegir a la dirigencia, por lo que hizo un llamado al gobierno estatal a mantenerse al margen de este proceso.

“Yo haría un llamado al gobernador y cada uno de los funcionarios para que primero sepan que de nuestra parte de ganar la dirigencia estatal van a tener un acompañamiento responsable y segundo, que por lo que tiene que ver en el proceso interno, un llamado a que el gobierno no intervenga en el proceso”, dijo

En este sentido, Cardona Benavides exhortó a la dirigencia panista a que se transparente la declaración patrimonial del gobernador del Estado.

“Sobre lo que se ha hablado de negocios de corrupción del gobierno de Kiko Vega yo creo que el PAN lo que tiene que hacer es un llamado para transparentar toda su declaración patrimonial, de intereses y declaración fiscal y hacer que el gobernador como los gobernadores del PAN de otras entidades federativas presenten estos ante la sociedad y por otro lado como diputados del PAN hemos venido proponiendo la transparencia al momento de licitaciones concursos y trabajo gubernamental”, refirió.

Por su parte, Rodrigo Robledo, integrante de de la planilla de Cardona indicó que es el momento de fortalecer la estructura y aclarar su padrón de militantes.

“Un CDE estatal que fortalezca a los comités municipales desde sus raíces es decir la formación y capacitación en política, tener una estructura bien organizada en el partido, un padrón transparente que se ha recurrido mucho en estos dos últimos años, que se pueda auditar este padrón”, comentó.

Lourdes Barroso, quien también en parte de la planilla destacó el interés de atender las voces de los bajacalifornianos que se han levantado en las recientes protestas masivas.

“Como ciudadana las manifestaciones que se han hecho de la ciudadanía nos hacen voltear a vernos a nosotros sobre lo que necesitamos hacer diferente en el PAN que es escuchar a la ciudadanía, ese hartazgo que la ciudadanía nos está manifestando tenemos que escucharlo y hacer algo”, aseveró.