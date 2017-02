Instituto de Psiquiatría reconoce retraso en medicamentos

Noticias Relacionadas Pacientes psiquiátricos con SP sin medicamentos desde hace 3 meses

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Reconoce la directora del Instituto de Psiquiatría de BC, Adriana Balcázar Mussachio que han tenido retrasos en la dotación de medicamentos para más de 5 mil pacientes que atienden, lo cual afirmó se debe a los bloqueos que se han registrado en instalaciones de gobierno en Mexicali.

Luego de que el hijo de una paciente que presenta un diagnóstico de esquizofrenia paranoide crónica denunciara que desde noviembre su madre no recibe los medicamentos que debe ingerir de manera permanente porque no ha sido renovado el convenio entre el Seguro Popular y el Instituto de Psiquiatría de Baja California, donde atienden a su madre, la directora de este último reconoció que en efecto no se han renovado los acuerdos, aunque destacó que no se ha dejado de brindar la atención afiliada a este beneficio.

Sin embargo, destacó que debido a los bloqueos por protestas en Mexicali, se han atrasado los procesos para las licitaciones de medicamentos, aunque no pudo explicar porque pacientes como la referida no ha obtenido sus medicamentos desde noviembre, ya que según Balcázar Mussachio en esa época si entregaron medicamentos, aunque finalmente aceptó que han tenido problemas con el abasto de medicamentos.

“La realidad es que con las manifestaciones que se han dado en enero, las licitaciones de los medicamentos se han visto atrasadas y todo el trabajo que tiene Oficialía Mayor para ver esas licitaciones se vio afectado y ese es uno de los motivos por el que tenemos retraso en los medicamentos, pero hemos estado trabajando comprando lo que se nos es permitido por medio de adjudicación directa, principalmente, el medicamento que se requiere en emergencias porque son usuarios que vienen agresivos o estado psicótico, ideación suicida. Alrededor de 55 mil pacientes atendemos y entre el 10 y 15% no se les está surtiendo el medicamento en el momento”, añadió.