Asesores basificados desde XX Legislatura, justifica diputado

Noticias Relacionadas Gastarán diputados de BC más de 16 millones en asesores

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- El diputado local de Baja California, Raúl Castañeda Pomposo, señaló que por ley está regulado que tengan asesores, incluso dijo que algunos de ellos están basificados, esto porque pareciera que durante la XX legislatura "regalaron despensas".

Externó que no las pueden mover y no trabajan exclusivamente para un legislador, son de acuerdo a la temática porque no se requieren exclusivamente para el tema jurídico, también se requiere para cuestiones presupuestales y demás.

Aseguró que cada diputado tiene asignado un equipo, desde el secretario técnico y que no es sólo ocurrencia.

Afirmó que estos no son acomodados por ninguno de ellos.

Cabse señalar que hace unos días Uniradio dio a conocer que este año el Congreso habría gastado 16 millones de pesos en el pago de asesores, donde destaca por ejemplo que el PRD tiene más de dos asesores cuando apenas tiene un representante en el curul.