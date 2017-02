Lluvias dejan 600 incidentes, 2 muertos y daños en Tijuana y Rosarito

PLAYAS DE ROSARITO.- Los fuertes vientos y las lluvias que se presentaron la tarde y noche del viernes generaron más de 600 incidentes que registraron los tres órdenes de gobierno, mismos que dejaron dos personas fallecidas en Tijuana y Rosarito, así como una serie de daños materiales que a opinión de las autoridades estatales no alcanzaron la gravedad requerida como para que se emita una declaratoria de emergencia, afirmó el director de Protección Civil del Estado, Antonio Rosquillas Navarro.

“Llegamos a la conclusión de que si bien las lluvias fueron fuertes, potentes si hay que lamentar la muerte de dos personas, no es requerido declarar ningún estado de emergencia ante el Gobierno federal, no se requieren por el momento fondos federales parea atenderla, sin embargo se tienen tres días posteriores al impacto del fenómeno perturbador para hacer una evaluación especifica y clara por parte de los municipios”, indicó.

Lo anterior fue expuesto en la reunión extraordinaria del Consejo de Protección Civil de Baja California que encabezó el secretario de Gobierno del estado, Francisco Rueda Gómez, quien reiteró el exhorto a la población a mantenerse atentos a los llamados que emitan las autoridades pertinentes con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las personas, pues Rosquillas Navarro destacó que aun no se puede bajar la guardia hasta abril.

“Podríamos tener otra ronda de lluvias y para nada se parece a lo que tuvimos, todavía no termina el inverno que termina el 21 de marzo, pero no hay que bajar la guardia, hemos tenido lluvias fuertes en la historia hasta abril”, señaló.

Luego de escuchar los reportes de las diversas instancias, el funcionario estatal destacó la situación que se presento en Tijuana, precisando que 15 minutos de intensa lluvias bastaron para generar las principales afectación en este municipio, así como en Rosarito.

“En la Colonia Obrera dos vehículos fueron arrastrados hasta la boca de tormenta y donde las personas fueron rescatadas en medio de las aguas. Aproximadamente a las 7 de la tarde teníamos dos horas de lluvia moderada llego una celda con un rango de lluvia de casi 50 mm por hora, afortunadamente esta lluvia fue de 15 minutos que fue la que provoco los daños en Rosarito y lo que ocurrió en Tijuana”, puntualizó.

El director de Bomberos de Playas de Rosarito, Héctor Castelán Medina indicó que prácticamente los dos bulevares principales del municipio se quedaron incomunicado.

“Lo que hubo fueron encharcamientos, incomunicación vías alternas, la Transpeninsular se quedo incomunicada por el mismo suceso del taponamiento en el pluvial en el cual estuvieron trabajando en la mañana en los trabajos de limpia y vialidades, fueron 280 reportes de evacuaciones en lugares de alto riesgo”, subrayó.

De acuerdo al representante de la CONAGUA, Francisco Javier López Chávez los pronósticos para lo que resta en este fin de semana serán menos impactantes, aunque mencionó que la alerta de los 100 kilómetros por hora de ráfagas de viento que se esperaba no se cumplió, pues llegó a los 70 kilómetros por hora y las lluvias alcanzaron los 30 milímetros en Tijuana y 50 en Playas de Rosarito.

“Para hoy se esperan lluvias y vientos que no se han presentado que pudieran ocurrió en la noche y para mañana ya es menor, vientos de no más de 50 km/h y lluvias no menores a 25 mm”, detalló.

Cabe mencionar que de los 610 incidentes que registró el C4 en todo el estado de los cuales 161 fueron accidentes vehiculares que dejaron 13 heridos, 58 calles inundadas, 67 árboles derribados, 42 postes caídos, 19 derrumbes, 21 fallas eléctricas, por mencionar algunos.