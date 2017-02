Mala imagen por asesores sin cédula profesional, admite diputado

- Responsabilidad de cada diputado elegir a sus asesores.

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- El Congreso de Baja California no cuenta con protocolos que establezcan los perfiles que deben de cumplir las personas que funjan como asesores, esta decisión es a criterio de los propios legisladores.

“Cuando hablamos de asesores definitivamente se trata de hablar, por lo menos en lo que a mí respecta de especialistas, de gente que tenga el conocimiento, no necesariamente el título profesional, aunque yo siempre he sido un promotor de ello, pero no necesariamente tendría que ser así, si no gente especializada, que conozca de los diferentes temas en que los diputados no alcanzan a atender”, manifestó el diputado de la XXII Legislatura de Baja California, Raúl Castañeda Pomposo.

Originalmente un asesor permanecía bajo esa función durante el tiempo en que durara la legislatura para la cual era contratada, sin embargo desde hace algunos años se hicieron algunos cambios con la finalidad de beneficiar a algunos y fue bajo ese perfil.

“El problema es que en la Legislatura XX basificaron una cantidad de personas y a muchos para poderlos meter en esa basificación pues los pusieron como asesores A, B ó C y es ahora donde tenemos el problema que se nos cuestiona porque es gente que ya pertenece al Congreso”, agregó.

Esto sin lugar a duda, reconoció el legislador tijuanense, empaña la imagen del Congreso de Baja California.

“Claro que sí tiene que ver también con una situación de fuero interno, de la responsabilidad que uno tiene para poder dar la cara y decir del porqué o qué está tal o cual persona, si afecta por supuesto, porque si hay este tema que tiene que ver con gente especializada como asesores, pues por lo menos que vayan acorde a lo que perciben y obviamente de la función que desempeñan”, expresó.

El motivo por el cual los asesores deben ser profesionistas, deriva a que la mayoría de los temas que abordan tienen que ver con de derecho y ciencias jurídicas.

“En primera instancia el especializarse en esos temas pues es lo que te da a ti el soporte para poder hablar en un momento dado con contundencia o con razón de alguno otro tema y en función a esto también tiene que ver con la fiscalización, ahí bueno, se entiende que debería de apoyarte algún contador, algún administrador que maneje esos temas y se habla en este caso de la gestión de lo social, pues aquí lo tenemos también, entonces se trata de conjugar y darle respuesta a algo tan lógico como debe de ser que si estas en una posición como ésta pues rodéate de gente que conozca y sepa de los temas”, refirió.

Y es que de acuerdo a una consulta realizada en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública de los 55 asesores que laboran en el Congreso del Estado 37 no cuentan con Cédula Profesional.