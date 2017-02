Semarnat no dará permiso de agua para cervecera en BC

- ‘Si no tienen todos’.

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- El secretario federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano, aseguró que no le darán el permiso del agua a la cervecera en Mexicali, si el líquido vital no está garantizado para todos.

Durante su visita a la ciudad, como representante del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, manifestó que primero deben garantizar que habrá suficiente líquido para todos.

Señaló que el tema lo está evaluando la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

"No se va a dar ningún permiso de agua si no se tiene suficiencia para abastecer lo que se está solicitando y no afectar a nadie", concluyó.