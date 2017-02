Trump es igual que EPN de ignorante, racista y clasista: Noroña

- Recaba firmas para la candidatura a la Presidencia de México.

TIJUANA.- El político Gerardo Fernández Noroña comparó el pensamiento del presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump a quienes tachó de ignorantes, clasistas y racistas al preguntarle su opinión sobre el muro fronterizo.

Durante entrevista en Utv Noticias Noroña explicó que Trump no ha entendido que la economía americana pasa por un mal momento, sin embargo, en vez de buscar alternativas para reactivarla, culpa a los mexicanos de su deterioro.

El aspirante a candidato a la Presidencia de México aseguró que el muro es un monumento a la necesidad y el racismo.

“Trump es igual que Peña en cuanto ignorante, racista y clasista por lo menos está preocupado por su pueblo pero está equivocado en las medidas que está tomando, totalmente contrarias al más elemental sentido humano, nadie es superior por su color de piel”, agregó.

Por otra parte, Fernández Noroña dijo que es una persona preparada con la suficiente capacidad para ser el Presidente de México, pues ya ha iniciado la recabación de firmas de respaldo en todo el país.

“Tengo toda la capacidad, la preparación, el amor por el pueblo, la responsabilidad, absolutamente. Cuando yo llegué a la Cámara de Diputados no daban un peso por mí, pensaban que no ataban ni desataba, ahora me dicen, tú eres muy buen legislador ya me verán como gobernante”, respondió.

Esta semana Noroña visitó Baja California para reunirse con el alcalde de Tijuana Juan Manuel Gastélum debido a un conflicto que tuvieron vía Twitter, entre otras cosas.