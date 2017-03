Urgen cambiar la estrategia de seguridad en BC

Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- No sólo urge mayor coordinación entre las corporaciones policiacas, debe modificarse el sistema de justicia en Baja California, consideró el consejero político nacional del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Barboza Castillo.



Barboza mencionó que no es válido que los cuerpos de seguridad no atiendan ciertos delitos por no ser de su competencia, por ello la importancia en "el conjunto de normas que regulan la actuación de cada unas de las autoridades, que les permita trabajar en coordinación".



Explicó que acorde a una encuesta realizada en la entidad, de cada 10 tijuanenses siete se sienten inseguros.



Por último, el consejero político nacional del PRI lamentó que los bajacalifornianos no se sientan seguros ni en sus hogares "tienen una percepción de inseguridad en sus casas, centros de trabajo y calles".