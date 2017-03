Empresarios defienden cervecera; se 'enchufan' en la ubre presupuestal

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- Las declaraciones del presidente nacional de Coparmex en defensa de la instalación de una empresa cervecera en el valle de Mexicali, son derivadas a los intereses de algunos empresarios, mencionó el vocero del Comité Ciudadano de la Defensa del Agua, Rigoberto Campos González.

“Son no más alguna cúpula que se ha sentido favorecida por los contratos de gobierno, por las obras que les da, ellos buscan sus sustento, su patrimonio, muchos de ellos ni en Mexicali viven, viven en una esfera que no corresponde al pueblo de Baja California, son los que se sienten favorecidos o tienen al papá trabajando o tienen al yerno o tienen a la hija o ellos mismos han estado enchufados en la ubre del presupuesto durante años y no quieren perder esa minita de oro”, señaló.

Campos aseguró que el movimiento del cual es vocero, no es sinónimo de desprestigio para el estado y en su lugar culpa a gobernantes de ello.

“Más desprestigiado estamos teniendo un gobernador investigados por la PGR por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, eso sí es desprestigio para la opinión internacional, nacional y local”, indicó.

Defendió al movimiento, el cual dijo pretende evitar una afectación que abarcaría a todo el estado y no solo al Mexicali y su valle, y cuya causante de ocurrir sería la ley de agua estatal.

“20 millones de metros cúbicos se dejan sembrar, más de 2 mil 400 hectáreas, son más de 15 mil familias porque matas la cadena productiva”, sostuvo.

A finales de la semana pasada un juez federal concedió la suspensión temporal de la construcción de la cervecería, los integrantes del movimiento consideran que será definitiva y con eso quedaría cancelada su construcción.

“El gobierno no existe esa capacidad, son unos ineptos, no tienen la capacidad en sus funciones ni siquiera para el tema del agua, todo mundo habla del tema cuando quieren desprestigiar el agua, pero para defenderlo no han podido, no han podido desmentir nada de lo técnico que hemos venido sustentando y no más hablan por hablar, no tienen ni siquiera la capacidad ni son autoridad para el agua, sale Coparmex, sale Canaco a querer hablar por el agua, pero Conagua cuando salen, estamos esperando eso”, subrayó.

El Comité Ciudadano de la Defensa del Agua hace un llamado a los ciudadanos de Baja California a sumarse al movimiento.