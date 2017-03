Falta visión de futuro en las empresas familiares

-De acuerdo con académicas de CETYS Universidad, los esfuerzos no deben centrarse únicamente en la competitividad de las empresas en el mercado, sino también en la continuidad del proyecto familiar.

MEXICALI.- El desarrollo e impulso económico del país está directamente vinculado a las medianas y grandes compañías que dirigen las familias mexicanas, organizaciones que representan el 99.7% de la oferta en el mercado. Sin embargo, su reto es doble, pues además de realizar esfuerzos por cubrir las necesidades de sus consumidores, tienen como tarea propiciar la continuidad de la empresa y velar por los intereses de los miembros involucrados.

A través de “Generational succession and entrepreneurial attitude in family business in Baja California” es que la Dra. Lisette Salgado Patiño, Coordinadora de la Licenciatura en Contador Público Internacional y la Licenciatura en Negocios Internacionales en Campus Mexicali, así como la Mtra. Rosa Sumaya Tostado, Coordinadora de la Licenciatura en Contador Público Internacional en Campus Tijuana, han centrado su investigación para conocer los aspectos que detienen la continuidad de las empresas familiares; estudio de caso recientemente publicado en la revista especializada Journal of Business and Economics.

“Los resultados obtenidos nos relevan que en el momento de iniciar un negocio familiar, no se considera un plan de sucesión que permita la permanencia del mismo y su crecimiento”, compartió la doctora, Salgado.

Las académicas coincidieron en la necesidad de involucrar a los sucesores en los procedimientos administrativos antes de la sucesión, teniendo en cuenta la participación de los externos en el diseño e implementación de estrategias que fortalezcan la empresa.

“Sólo el 13% de las empresas familiares sobrevive a una tercera generación, ahí la importancia de que los líderes de la organización también cuenten con el liderazgo, el conocimiento y una visión global para la correcta toma decisiones”, puntualizó la maestra, Rosa Sumaya Tostado, además, añadió la necesidad latente de contar con un plan de sucesión para no poner en riesgo la viabilidad y futuro del patrimonio familiar.

En dicho sentido el proyecto de las académicas de CETYS Universidad invita a evaluar más allá de las necesidades actuales que presentan los negocios familiares, como parte de sus prioridades deberían incluir contar con un panorama amplio de lo que esperan lograr a través de la empresa a futuro y las responsabilidades que cada uno de los sucesores, a partir de sus conocimientos y experiencia, deberá tomar.