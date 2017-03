Gasto adicional de 31 mdp por daños de lluvias a escuelas

Noticias Relacionadas Lluvias han dañado infraestructura en escuelas

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- La Secretaría de Educación destinará 31 millones de pesos adicionales para atender las afectaciones que se registraron en planteles educativos a consecuencia de las lluvias, aunque por el momento ninguna escuela ha cerrado por recomendaciones de las autoridades competentes en materia de Protección Civil, afirmó el titular de esta dependencia en el estado, Miguel Ángel Mendoza González.

“Se está haciendo un levantamiento por parte de Protección Civil y de las cuadrillas de la secretaria donde se esta evaluando los daños de las pasadas tormentas se está haciendo un censo para determinar donde vamos a invertir, el mantenimiento que hay que dar y hasta ahorita Protección Civil no nos ha dicho que cerremos alguna escuela, así que no hay que no deben de inquietarse, estamos trabajando en ello para hacer todas las medidas de mantenimiento en bardas, techos y todo lo que se tiene que hacer pero estamos en eso trabajando no tenemos reporte, pero en cuanto tuviéramos el reporte pararíamos la labor escolar, no estaríamos exponiendo a los estudiantes, la estimación que traemos es aproximadamente de 31 millones de pesos adicionales”, indicó.





Por otra parte, dijo que a mediados de este mes se realizarán los pagos a maestros interinos que estaban pendientes hasta diciembre del año pasado, con lo que consideró que ello resolverá el problema de falta de maestros en algunos planteles que se niegan a impartir clases hasta recibir su pago.

“Hay pendientes de pago lo que sería el semestre pasado, se está tratando de cubrir la mayor parte, en algunos casos no se ha pagado porque es un trámite, es un procedimiento son nóminas extraordinarias que se están generando y ya establecimos un procedimiento para pagarle a los interinos y en algunos casos el representante de los profesores no metió a tiempo los papeles y esto va saliendo, esto causa desesperación, estoy de acuerdo, para este 15 o 16 de marzo sale un pago que cubre una buena parte y así vendrán saliendo conforme acordamos con la secciones sindicales que estaríamos pagan con el calendario, pero deben de meter a tiempo sus tramite, pero estamos pagando conforme a los comprometimos”, expresó.

Cabe mencionar que en el caso de la escuela Los Valles en la zona del bulevar 2000 se encuentra cerrada desde hace mas de 2 meses, pese que existe un acuerdo con el sindicato para que no se interrumpan las clases por problemas de pago a los interinos.

“No quieren dar clases tenemos un acuerdo para que nos e interrumpa, el problema de interinos esta fuera de un proceso, estamos haciendo el esfuerzo para poderles pagar, vamos a pagar todo que se debe hasta diciembre y luego vamos a reprogramar este semestre”, concluyó.

