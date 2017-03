Sigue desabasto de medicamentos y desatención de salud mental

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Mientras clínicas de primer nivel se mantiene con un abasto de medicamentos en un 85% y hospitales en un 65%, el secretario de Salud, Guillermo Trejo Dozal, afirma que estos niveles se mantendrán aunque reconoce que existen problemas en el área de salud mental.

“El abasto en las jurisdicciones ha ido incrementándose de tal forma que en estos momentos andamos en el 80 y 85% en todas las clínicas, en hospitales han sido nuestro gran problema, andamos en un 50 o 60% de abasto y el compromiso es que ya no vamos a bajar sino vamos a ir con mejor abasto, aparte tenemos dos grandes problemas en Baja California que es la salud mental y estamos desarrollando una estrategia integral con la cuestión de las adicciones y nos hemos metido a fondo en el Instituto de Salud Mental para hacerlo más eficiente, nos deben de alcanzar mejor las cosas, tenemos que hacer sinergia con el Hospital Psiquiátrico de Tijuana, a veces no utilizamos bien los recursos en este sector, estoy convencido que ya no va a haber problema de desabasto en pacientes de salud mental, señaló.

Asimismo, indicó que actualmente se están revisando las 7 mil plazas de trabajadores de salud así como mil 200 contratos de personal administrativo que se están reasignando para optimizar recursos.

“Se cancelaron mil 200 contrarios, pero ya se han estado recontratando, se vencieron y ya no los volvimos a contratar, eran administrativos y en diversos programas y ahorita llevamos alrededor de 60’0 o 700 que hemos vuelto a recontratar muy bien analizando, y nos hemos metido a hospitales a revisar lo que se está trabajando con el sindicato, todavía falta un trabajo arduo, este es el análisis de los otros 7 mil trabajadores de la salud, tenemos que analizar sus puestos de trabajo que estén en buenas condiciones y que cada servicio cuente con lo que se requiere”, concluyó.