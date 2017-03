Gobernador asegura no temer tras eliminación del fuero

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- El gobernador Francisco Vega de Lamadrid asegura no temer ni estar vulnerable por la eliminación del fuero en Baja California, pues con esto podrían ser juzgados al mismo nivel que la ciudadanía.

Recordó que falta un último paso, que el tema sea aprobado en el Congreso de la Unión.

Enfatizó que esto promoverá labores más transparentes, con tener cuidado en lo que se dice, que no sea a la ligera, no mentir, pues ya no habrá protección, lo cual se podrán judicializar varios temas.

"Luego lo que sucede y por muchos años es que por fuero, dice lo que se le ocurre o le convenga políticamente a un partido, confunde a la sociedad, que ya confundida toma malas decisiones o no las mejores", comentó.

Recordó que a través de sindicaturas municipales y las Contraloría del Estado, siguen siendo instancias para la investigación de casos.

Lo que sigue es la ley anticorrupción, por ello, insistió que quienes estén a cargo de esta ley sean ciudadanos no involucrados a ningún partido, ni con gobiernos, para no tener "vicios que tuvieron en otros tiempos".