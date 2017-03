Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El recién nombrado director del Instituto de Psiquiatría de Baja California, Marco Antonio García Enríquez, reconoce que no han podido dotar de medicamentos de manera regular a los pacientes de este instituto y no tienen definido para cuando se normalizará el abasto.

“En general todos los trastornos médicos dependen de la atención con medicamentos para estar bien, en ese sentido los pacientes con esquizofrenia dentro de las enfermedades mentales que atendemos representan el 8% de nuestra consulta y evidentemente la situación ideal es que no le faltara medicamentos a ningún paciente en el sector salud, no hemos podido cumplir con esa meta, estamos haciendo todos los ajustes necesarios en el instituto para corregirlo, no quisiera dar un tiempo, pudiera ser en 3 o 4 meses, pero no, en general estamos en la media nacional, pero el que falte un medicamento es algo que tenemos que corregir”, expresó.