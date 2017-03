Sin registro de seguro popular para pacientes psiquiÃ¡tricos de BC

Noticias Relacionadas Instituto de Psiquiatría reconoce retraso en medicamentos

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Pese a que autoridades policiacas y asistenciales trasladan a pacientes con enfermedades mentales a asilos y refugios de la sociedad civil, desde al año pasado en el Instituto de Psiquiatría de Baja California no les ofrecen la dotación oportuna de sus medicamentos, expuso la señora, Martha Aguilar.

“Estamos atendiendo pacientes que el mismo gobierno nos deja en el asilo y después no nos da servicio para los mismos pacientes, por lo regular nos dan la consulta, pero no hay medicamento, pero ya tenemos así desde que nos pasaron del hospital Mental de Otay a este no ha habido medicamento, ya tenemos así muchos meses y se tiene que comprar”, señaló.

Como voluntaria de un asilo en la zona norte que prefirió no exponer, explicó que incluso a pesar de que reciben a personas en condición de calle, se les niegan el registro en el Seguro Popular.

“Es un asilo que recoge personas de la calle o muchas veces las patrullas se encuentran personas enfermas mentales y las lleva al asilo, hemos tenido también el problema de que el DIF canaliza a pacientes para allá y nos los entregan sin documentos y aunque hemos acudido a instancias del DIF y todas las instancias de gobierno no nos proporcionan el seguro popular, de algunos pagamos consultas allá en Otay, ellos nos ayudan con un descuento a los pacientes porque saben de la situación que saben que no traen documentación y hay muchos a los que se les tiene que atender allá”, indicó.

En este caso indicó que actualmente atienden a 25 personas de las cuales 22, tienen problemas mentales a los que deben de dotar de medicamentos por medio de donaciones.

“Tenemos de todo porque hay gente con enfermedades mentales que son muy agresivos y si requieren medicamento y se les tiene que estar comprando, se les atiende con donaciones”, sostuvo.

Juanita de 54 años es una de las residentes de ese asilo y dice tener esquizofrenia, pero son las monjitas las que le regalan el medicamento, pues desde hace tiempo no lo recibe en el Instituto de Psiquiatría de Baja California.

“Necesito Olanzepina y Baltrato de Magnesio para esquizofrenia, se me olvidan las cosas, oigo voces y como que me da miedo, estuve en el asilo, pero estoy con mi hermano que está enfermo y las madres me compran el medicamento”, concluyó Juanita.