Haitianos en peligro de adquirir enfermedades por falta de defensas

- Extranjeros no representan ningún peligro para los bajacalifornianos.



Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- Los migrantes haitianos no representan ningún peligro de salud para los bajacalifornianos, enfatizó el jefe de Jurisdicción de Servicios de Salud, Héctor Zepeda Cisneros.



Indicó que la amenaza es para los haitianos por su carencia de defensas, sobre todo, al llegar a una entidad con una gran gama de bacterias como hay en la entidad.



"El riesgo es para ellos, porque no tienen defensas contra la flora bacteriana que tenemos, entonces llegan y ellos son los que corren en peligro", expresó.



Descartó la posibilidad de migrantes con Ébola u otras enfermedades fuertes, pues no habrían sobrevivido desde el inicio de su travesía en Haití hasta Baja California.



"No es así, son personas que llegan a Tijuana y tienen a veces meses viajando, enfermedades infecciosas como el Ébola, muy agudas y tendrían muy pocos días, unos 10, 15 días", dijo.



Por último y sin detallar cifras, el jefe de Jurisdicción de Servicios de Salud, mencionó que hay número importante de haitianas embarazadas en Tijuana.