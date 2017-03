CEDHBC lamenta que leyes para discapacidad sean letra muerta

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Reconoce la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez, que las leyes en materia de discapacidad son letra muerta, pues las instituciones no garantizan derechos básicos a este tipo de población en la entidad.

“Creo que hay algo en lo que todos hemos estado de a cuerdo, es la falta de accesibilidad, el no tener espacios accesibles con diseño universal eso dificulta el goce de otros derechos como el derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda a practicar un deporte, si las instalaciones de un estado no son incluyentes, no tienen el diseño universal ese estado está discriminando de manera indirecta a las personas con discapacidad porque no les permite ejercer sus derechos en diferentes ámbitos”, señaló.

Al encabezar la instalación del Observatorio Estatal de los Derechos de las Personas con Discapacidad, destacó que con esto se logrará avanzar en detectar las necesidades de este grupo poblacional.

“Este observatorio implica la participación ciudadana para poder informar sobre el estado que guardan los derechos humanos en Baja California en particular y está dentro del mecanismo de supervisión que asumimos en junio de 2015, este mecanismo ha permitido ha demostrado lo poco visibles que eran las violaciones de derechos humanos de personas con discapacidad, en el 2015 cerramos una estadística de solo 5 quejas en todo el estado, y es increíble pensar que solo esas se dieron o es un indicador de lo que realmente pasa, a partir de asumir el mecanismo de supervisión y vigilancia de la convención de derechos con discapacidad este número se multiplico a 54 en el cierre del 2016”, subrayó.

Finalmente destacó que las estadísticas siempre muestra el problema de las personas con una discapacidad para acceder al derecho al trabajo, lo cual es consecuencia de la falta de incumplimientos en otro tipo de garantías individuales.

“En las encuestas que se han hecho las personas siempre hablan de la necesidad de inclusión laboral, pero eso es difícil si no encuentran el acceso al transporte para poder llegar, hay empresas que ofrecen 250 espacios a personas que quieran, pero de qué manera podemos garantizar que esas personas pueden llegar a esos lugares”, concluyó.