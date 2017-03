Urge cambio de dirigencia estatal del PRI

Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- A pesar de añejas versiones coincidentes que el Partido Revolucionario Institucional en Baja California está separado, el expresidente municipal de Playas de Rosarito, Javier Robles Aguirre, consideró que hay unidad en el PRI para exigir el cambio de la dirigencia estatal a cargo de Chris López Alvarado.



"Yo sí veo unidad respecto que se requiere a la brevedad el cambio de dirigencia del partido en el estado, sobre todo para legitimar la misma y no sólo por el hecho de dar respuesta a un resolución del Tribunal Estatal Electoral", expresó.



En cuanto al delegado del PRI en la entidad, Abel Murrieta Gutiérrez, el exalcalde dijo que es comprensible que el funcionario no esté al 100% pendiente de los priistas en el estado, pues dado que también es diputado federal por Sonora tiene otras obligaciones.



"Tengo entendido que está haciendo su trabajo, sin embargo, él por las distintas actividades que tiene por ser diputado federal no puede atender el reclamo de los priistas bajacalifornianos", sostuvo.



Por último, Robles Aguirre enfatizó que el PRI reclama mayor presencia del delegado, sobre todo, para emitir la convocatoria correspondiente para renovar la dirigencia del tricolor en Baja California.