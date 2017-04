Vinculan a proceso a tesorero del PAN; no comprobó gastos de campaña

-El Partido Acción Nacional emitió un posicionamiento, argumentando que se trata de una ‘etapa más del proceso electoral’.

BAJA CALIFORNIA. - El tesorero del Partido Acción Nacional en el estado, fue vinculado a proceso debido a que no comprobó gastos ordinarios de campaña, indicó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

En el comunicado oficial, se detalló que el funcionario “se abstuvo de realizar la comprobación de varios gastos que realizaron los candidatos de ese instituto político, durante el proceso electoral ordinario 2015-2016 para el estado de Baja California, en donde se eligió a Presidentes Municipales y a diputados locales”.

“El imputado fue requerido por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo no cumplió con las obligaciones impuestas por las leyes, motivo por el cual se le dio vista a la Fepade, instancia que, después de una investigación exhaustiva, estableció que los gastos realizados no cumplían con los requisitos necesarios establecidos por las leyes electorales; por lo tanto, no existe la certeza de que los recursos públicos hayan sido utilizados de la manera correcta y conforme a lo establecido por la normatividad electoral“, señalaron.

“Ante ello, el Juez Federal Vinculó a Proceso al funcionario estatal del PAN, ya que con su conducta no sólo vulneró la adecuada función pública electoral sino también los principios fiscalizadores de los recursos públicos, en específico el de certeza y legalidad”, explicaron en el comunicado.

De igual forma, el dirigente Estatal del PAN en Baja California, José Luis Ovando Patrón, emitió un posicionamiento en el que asegura ‘se trata una etapa más del proceso electoral’; sin embargo, aclaró, se respetarán las indicaciones para desahogar el proceso.

A continuación, se anexa la postura oficial del partido:

En relación a la nota publicada sobre la vinculación a proceso del Tesorero Estatal del PAN en Baja California informamos lo siguiente:

1. El proceso que se señala es parte del nuevo modelo de fiscalización de los gastos de campaña tanto de candidatos independientes como de partidos políticos. Es decir, es una etapa más del proceso electoral y el Partido Acción Nacional en Baja California la atiende respetuoso de la ley.

2. La vinculación al proceso del Tesorero del partido en el Estado obedece a que es el representante del partido y de sus candidatos ante la autoridad electoral para efectos de la comprobación de los gastos de campaña, por lo tanto, es la figura jurídica que debe atender esta parte del proceso.

3. El pasado día 28 de marzo el Tesorero Estatal del PAN atendió de manera ordinaria el llamado que realizó la autoridad electoral para estos efectos, y comenzó el desahogo del citado proceso sin mayor problema, presentándose para conocer los puntos que deberán ser aclarados, y atenderlos de inmediato, contando para ello con todo el respaldo de la dirigencia estatal. De acuerdo a estas nuevas reglas en materia electoral, la autoridad deberá escuchar al representante del partido y considerar los argumentos presentados para desahogar debidamente este proceso.

4. El Partido Acción Nacional siempre ha destacado por la promoción y procuración de mejores mecanismos de fiscalización del gasto público, así como de los ingresos y gastos en las campañas electorales, asimismo campaña tras campaña acredita ser el partido que menores observaciones recibe por parte de las autoridades electorales en esta materia. El PAN de Baja California continuará en esa política de rendición de cuentas y transparencia del gasto, para fortalecer con ello la democracia en nuestra entidad y nuestro país.