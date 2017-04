No habrá más partidos en BC: consejero

Por: José Luis Camarillo

TIJUANA.- Actualmente hay 10 partidos políticos acreditados en Baja California, 8 nacionales y 2 locales, y será en 2020 cuando se puedan registrar otros de nueva creación, indicó el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Javier Garay Sánchez.

"Hay algunos nacionales que no alcanzaron el porcentaje mínimo de votación, (Partido Verde, Partido del Trabajo y Nueva Alianza) esos no pierden su acreditación local pero no tienen derecho a prerrogativas", manifestó.

Y apuntó que aunque podrán participar en las próximas elecciones tanto locales, como federales, no tienen derecho a recibir recursos públicos para promoción por no haber alcanzado el 3% de votantes.

Advirtió que la ley marca que se debe esperar un año después de la última elección a gobernador para que se puedan crear nuevos partidos políticos y en Baja California eso será hasta 2020.

Por último, Garay Sánchez señaló que este 2017 el presupuesto para el ejercicio fiscal en toda Baja California es de 128 millones de pesos, que es menor en comparación al año anterior sólo porque en 2016 hubo elecciones, pero en perspectiva el monto total es mayor ya que el listado electoral creció.