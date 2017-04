2 de cada 8 playas municipales siguen cerradas por contaminación

Noticias Relacionadas Comisión no logra medir derrame de aguas fecales de Tijuana

Por: Nelly Alfaro



Ensenada.- A unos días de que inicie el periodo vacacional, 2 de las 8 playas municipales contaminadas continúan con 'acceso prohibido', declaró el subsecretario de turismo en Baja California, Ives Lelevier Ramos.



Indicó que a la fecha, se han hecho monitoreos en las playas de Ensenada, en donde la de Conalep y Playa Hermosa no han bajado los niveles de enterococos por lo que permanecerán cerradas a la población.



“Hay una reducción pero de acuerdo a la Norma no se puede tener acceso a ellas; Isesalud ha dicho que en caso de que no llueva en los próximos días podría disminuir los niveles considerablemente”, agregó.



Siendo estas dos, las más concurridas en el municipio, la secretaría de turismo promoverá para los visitantes otros atractivos turísticos.



Cabe señalar, que desde hace aproximadamente dos semanas se hizo el cierre precautorio de las playas, con base en los resultados de los monitoreos realizados por Isesalud que arrojaron una alta concentración de enterococos.



Se informó con anterioridad, que los valores detectados se encuentran muy por encima del rango establecido en 200 enterococos por muestra de 100 mililitros de agua, por lo que existe un evidente riesgo para la salud de los bañistas, nadadores y surfistas.