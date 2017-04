Llegarán a BC más de 20 millones de pesos para atención de migrantes

- Baja California resultó beneficiado con este cambio de fórmula en las reglas de operación y es que el año pasado, apenas recibió 7.7 millones de pesos por parte del Fondo de Apoyo al Migrante



Ciudad de México. – Para este 2017, Baja California recibirá poco más de 20 millones de pesos por parte del Fondo de Apoyo al Migrante (FAM).

En respuesta a las gestiones realizadas por la Diputada Federal María Luisa Sánchez Meza, secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios de la LXIII Legislatura.



Con la publicación de los lineamientos de operación del Fondo de Apoyo al Migrante para el 2017 en el Diario Oficial de la Federación, se modificó la fórmula para la asignación de los recursos de esta partida y es que en el pasado, se daba prioridad a los estados expulsores de migrantes y no a los receptores, que son quienes realmente reciben a migrantes y repatriados que buscan mejores condiciones de vida que no encontraron en su entidad de origen.



“Insistimos mucho para que la Federación tomara en cuenta a los estados receptores como Baja California. El año pasado recibimos apenas 7.7 millones de pesos pese a que la problemática migrante en nuestra frontera es realmente crítica y con lo asignado para este año, tendremos más posibilidades de apoyar a esta población tan vulnerable”, señaló la Diputada María Luisa Sánchez Meza.



Por ello es que la Diputada Federal presentó un exhorto dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cual, además de exigir que se liberaran inmediatamente los recursos del FAM, demandó que para este ejercicio fiscal se distribuyeran los recursos en razón del número de eventos de repatriación por punto de recepción y no solamente por estado de origen.



Con esta modificación a las reglas de operación, que atienden las recomendaciones de la Diputada María Luisa Sánchez, Baja California recibirá un total de 20 millones 041 mil 056 pesos; es decir que forma parte de los cinco estados con más recursos asignados en este Fondo, junto a Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Jalisco.



“Pese a que la Federación decidió recortar el presupuesto del FAM para este año, dejándolo en 263 millones de pesos, esto no afectó a nuestro estado y es que como representante de esta frontera, no he dejado de insistir para que se le tome en cuenta a Baja California”, expresó la Legisladora.



Este dinero será utilizado para programas de incorporación al mercado formal de repatriados y migrantes, traslados vía terrestre para repatriados y migrantes que deseen volver a su lugar de origen, así como apoyo para la operación de albergues.



La Diputada María Luisa Sánchez añadió que tanto los diputados de la Comisión de Asuntos Migratorios como los legisladores de la frontera, seguirán luchando por la instauración de un Fondo de Migralidad de mil millones de pesos donde se considere la vocación de estado receptor de migrantes nacionales y ahora también extranjeros, que posee Baja California.