Burócratas pedirán aumento salarial del 8% en mayo

Por: José Luis Camarillo

TIJUANA.- El Comité Nacional de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado está llevando a cabo mesas de trabajo para negociar el aumento salarial de este año, el cual se pretende sea del 8%, indicó el secretario general en Baja California, Eduardo Enrique Parra Romero.

"El incremento salarial deberá de darse, particularmente por una serie de incrementos que hubo a nivel nacional, los artículos de consumo subieron los precios y los trabajadores están sufriendo, por ello se pretende impulsar un aumento del 8% directo al salario para resarcir un tanto el costo", explicó.

Indicó que la idea es que éste aumento sea aprobado en mayo de este año, con la esperanza de que los miembros del sindicato puedan sobrellevar de mejor manera los gastos y carencias que se viven en el país.

Aunado a esto habló sobre las bajas de personal que se están dando en el área de correos y telégrafos mexicanos, las cuales se hacen sin considerar la relevancia que tendrá la carencia de trabajadores, e informó que en Tijuana de manera voluntaria se ha prescindido de 70 trabajadores de correos y 12 de telégrafos.

Por otro lado, Parra Romero comentó que se está convocando a los sindicatos para que este 1ro de Mayo salgan a protestar en un acto de solidaridad con el Sindicato de Salud por la universalización de la Ley de Salud, la cual, a opinión de él, no conlleva a nada positivo ya que mientras no se resuelvan los problemas de cada institución no sería bueno transferir de un centro de una institución a otra los recursos.