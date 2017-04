Inicia periodo de nuevo ingreso a preparatorias

Noticias Relacionadas Promueven cultura ambiental en preparatorias de Rosarito

- Una vez que obtengan su folio y clave, podrán ingresar a www.educacionbc.edu.mx para registrar sus tres opciones de planteles públicos

MEXICALI.- Los interesados en ingresar a la educación media superior ya pueden iniciar su Proceso de Ingreso por Internet, ciclo escolar 2017-2018.

Del 17 de abril al 4 de mayo quienes deseen comenzar sus estudios en este nivel podrán ingresar al portal del SEE www.educacionbc.edu.mx para registrar sus tres posibles opciones de plantel.

Las instituciones educativas de sostenimiento público que participan en este procedimiento son: Telebachillerato Comunitario (TBC), CECYTE, COBACH, CONALEP, DGETI (CBTIS y CETIS), DGETA (CBTA), DGECYTM (CETMAR), y DGB (Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas).

Para ingresar sus tres opciones los alumnos deberán obtener su folio y clave, desde el lunes 03 de abril los alumnos que actualmente cursan tercer grado de secundaria en escuelas de Baja California, pudieron ingresar a la página del SEE y en el apartado “Lo más buscado” lo pudieron obtener para formalizar su solicitud.

A partir del 17 de abril al 04 de mayo se instalarán Módulos de Atención Ciudadana en cada municipio para egresados de secundaria, foráneos y extranjeros o quien tenga dificultades para obtener su Folio y Clave.

Dichos módulos se ubicarán en:

- Tijuana: “Centro de Formación Ciudadana” (antes Centro de la Cultura de la Legalidad), Calle Perimetral, No. 7125, Tercera Etapa entre Blvd. Cochimíes y Calle Paseo del Río, Zona Rio.

- Mexicali: Calle de la Industria No. 291 Col. Industrial.

- Tecate: Blvd. Benito Juárez No. 500 Col. Encanto Norte.

- Playas de Rosarito: Calle. José Haroz Aguilar No.2004, Fracc. Villa Turística, Centro de Gobierno.

- Ensenada: Blvd. Zertuche No. 6474 Ex ejido Chapultepec, anexo al Gob. del Estado, Edif. N. B., C. P. 22795.

- San Quintín: Ave. "A" entre 9 y 10 s/n San Quintín, B.C. cp. 22930, en la Delegación del SEE (Centro de Gobierno).

Luego, a partir del 26 de mayo se podrá consultar la asignación de ficha. El trámite se formaliza con la entrega de documentación oficial en el plantel asignado, donde se confirmará la cita para presentarse a la Evaluación diagnóstica de ingreso. El 3 de julio de 2017 se publicarán los resultados de la Evaluación.