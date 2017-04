Sin resultados esperados en seguridad por NSJP: general

Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- El comandante de la II Zona Militar, el general Enrique Martínez López, lamentó que a la fecha no haya resultados positivos en cuanto a seguridad en la entidad.



De invitado en el Foro Cívico de Tijuana de este miércoles, el general atribuyó la negativa al Nuevo Sistema de Justicia Penal y ejemplificó con la detención de Octavio “N”, alias “El Chapito Leal” acompañado de 6 hombres armados, pero bajo el NSJP no fue señalado por portación de arma de fuego, pues ya no se considera delito grave.



Por lo anterior, el comandante explicó que “El Chapito Leal” puede seguir su proceso en libertad.



Recordó que el narcotraficante fue asegurado en 2012 por portación de armas y drogas y en 2015 recobró su libertad, a pesar que tenía otra orden de aprehensión la cual no fue cumplimentada correctamente.