Habrá paro también el viernes; maestros aún buscan respuesta digna

-Más de 240 mil alumnos no tendrán clases a causa de este movimiento.

BAJA CALIFORNIA.- Alrededor de 3 mil maestros están en espera de recibir su pensión de jubilados, mientras que más de mil continúan ejerciendo y buscan la jubilación, expresó la maestra María Luisa Guitiérrez Santoyo.

Durante un enlace vía telefónica para el programa Noticias 7am, la maestra Gutiérrez comentó que este paro laboral realizado por los maestros pertenecientes a la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tiene la finalidad de buscar respuestas al compromiso que se había pactado por parte de la reforma de la ley, que supuestamente solucionaría el rezago de las pensiones. No obstante, han pasado dos años, y no ha habido respuesta certera.

En total es una deuda de 24 millones de pesos más 120 millones por el pago en interinos.

La respuesta obtenida por parte de la autoridad resalta que la nómina de activos no alcanza para sostener una nómina de jubilados. Sin embargo, existe un apartado de la ley que indica que si estos recursos no son suficientes, el gobierno deberá ser el encargado de subsidiarlo, acción que no ha ocurrido.

"No sólo queremos que paguen, sino que nos den una ruta clara para que estos trabajadores de la educación puedan estar cobrando como lo hace cualquier otro trabajador, no estamos pidiendo bonos ni aumento salarial", destacó.

Por lo tanto, cerca de mil escuelas suspenderán el servicio escolar, dejando a 240 mil alumnos sin clases el día de hoy, y el próximo viernes 12 de mayo.

Ante esta cuestión que puede dar pie a malinterpretaciones, la secretaria de educación precisó:

"Si a alguien le interesa cuidar su materia de trabajo, es a nosotros. Nos interesa dar clase, y creo que lo hemos demostrado, hemos soportado este viacrucis".