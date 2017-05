PRD sin dirigencia formal en BC; buscan reestructura: López Suárez

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Al reconocer que no existe dirigencia formal del PRD en Baja California, el diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, Roberto López Suárez, anunció en Tijuana que el CEN de su partido enviará un delegado a reestructurar esta fuerza política, aunque aclaro que ello no significa que será bajacaliforniano.

“Eso lo marca nuestro estatuto, de acuerdo al porcentaje de votación que obtuvo que es menor al 5%, el PRD va a nombrar a un delegado para dirigir el PRD en BC y eso va a tener que ver con la renovación de los órganos de dirección y ahí nos vamos a apoyar en muchos de nuestros militantes como Roberto Dávalos y otros más para que el delegado que sea designado a nivel central pueda reestructurar el partido, eso vamos a hacer con sus comités municipales y comité estatal, ahorita no hay dirigencia estatal visible, formal, estamos hablando de que aquí a noviembre se van a renovar los órganos de dirección a nivel nacional, en todos los estados y aquí también”, señaló.

Durante su vista a esta ciudad fronteriza para dar a conocer la nueva constitución de la Ciudad de México, el asambleíta aseveró que el PRD cometió un error al ir en alianza con el PAN en Baja California, por lo que habrá una restructuración de esta fuerza política en la entidad a fin de postular a candidatos externos para los próximos comicios locales, aunque anunció que Roberto Dávalos será el próximo candidato a diputado federal.

“Creo que el PRD en Baja California se equivocó al seleccionar candidatos, Roberto Dávalos tiene que ser candidato a diputado Federal y el PRD tiene que abrir sus candidaturas a la sociedad civil en BC, es decir los candidatos a diputados federales del próximo año tienen que estar militantes como Roberto Dávalos y candidatos externos que recojan los diferentes sectores de la sociedad en Baja California, los candidatos independientes son buenos si van acompañados de partidos políticos, la historia nos ha demostrado que es posible, ya sucedió en la Ciudad de México, recordemos que el gobierno actual no es del PRD, pero el PRD lo empujó”, sostuvo.

Por su parte, Roberto Dávalos Flores, indicó que hay mucho trabajo que hacer para volver a ocupar los niveles de aceptación que tenía el PRD en Baja California.

“El nivel de aceptación es mucho mas aceptado que tu partido, me decían que Roberto Dávalos ya no le pusiera PRD porque estaba mejor posicionado en lo personal, incluso cuando nos poníamos con otros partidos salíamos mucho mas arriba, pero en fin, efectivamente creo que gentes o dirigentes del partido a novel nacional se equivocaron al ir en un proceso, vendieron su alma al diablo”, concluyó Dávalos Flores.