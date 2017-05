Castigan a internos tras manifestación no violenta en penal del Hongo

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Debido a la huelga de hambre en la que participaron más de mil internos del penal Hongo, 72 líderes han sido removidos a otros penales de la entidad por haber instruido al resto de la población penitenciaria a participar en este movimiento para demandar menor rigidez en las revisiones a las visitas, cambios en la alimentación, mejoras en atención médica y la autorización de televisión, informó el subsecretario del sistema penitenciario estatal, David Limón Grijalva.

"Ha sido una huelga pacifica que empezó creciendo por algunos líderes por ahí que detectamos que se empiezan a comunicar y empiezan a bajar la palabra como le dicen ellos había un temor, se transmitió a pesar de que sacamos a los internos y hasta ahorita en lo que vamos ya pasaron los días y prácticamente todo el penal está comiendo porque ya se quito esa zozobra de amenaza que tenia por parte de algunos líderes incluso ya mostrándoles con foto que los lideres ya comieron y esa misma noche que fueron trasladados a otro penal, cenal y nada mas dejaron ahí la víbora chillando y ya viendo vieron las fotos de que están comiendo, pues por ahí va", relató.

Agregó que con estas medidas el penal casi ha vuelto a su operatividad normal, por lo que hoy aun permanecían en huelga de hambre cerca de 100 internos, aunque precisó que varios fueron castigados.

"Ahorita movimos 72 lideres a otro Cereso del mismo estado y eso fue parte de la molestia que tuvieron ellos, quitaron las celdas y hubo una sanción, salen menos a yarda, se te puede quitar tu visita y brincaron, cuando yo llegué les regresé la visita, pero la yarda no", comentó.

Explicó que las revisiones a los visitantes se realizan conforme a procedimientos que se establecen en lineamientos nacionales.

"Esa revisión ha sido exhaustiva, cada vez han cambiado más las reglas, el reflejo a nivel nacional con el sistema penitenciario federal que se ha transmitido bajo esas reglas y nosotros en BC siempre estamos a la vanguardia de adaptarnos a lo que se requiere, las revisiones son con mucho cuidado, no son en cavidades, tenemos por medio de rayos x y cuando hay la sospecha de drogas son turnados al MP y en estos últimos días hemos encontrado bastantes turnaciones al MP", conmpartió.

En este sentido, sostuvo que debido al perfil criminológico de los internos del Hongo no se les permite la televisión, sin embargo destacó que no están cerrados a seguirla impidiendo, aunque aclaró que de ser autorizada por el consejo, seguramente no será abierta.